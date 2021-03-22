الغانمي والشمري في كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2021/03/22 | 10:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري الى محافظة كربلاء لمتابعة الملف الأمني في المحافظة.

وتأتي زيارة الغانمي والشمري والوفد الأمني الرفيع الذي رافقهما الى كربلاء، بهدف الاطلاع عن كثب على الوضع الأمني، والاستعدادات ومراجعة الخطط الامنية لاستقبال زوار المدينة خلال زيارة النصف من شعبان، وتنسيق الجهود الامنية والخدمية مع الحكومة المحلية والعتبات لغرض انجاح الزيارة وتأمين الحماية للزائرين.

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