البرلمان يوافق على تحويل مشروع الصندوق السيادي إلى الحكومة

2021/03/22 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على تحويل مشروع الصندوق السيادي، الذي قدم من قبل نائبين من تحالف سائرون ناجي السعيدي وانعام الخزاعي إلى الحكومة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "الحلبوسي وجه (الاحد) بتحويل مشروع (الصندوق السيادي)، الذي قدمه النائبان انعام الخزاعي وناجي السعيدي، الى مجلس الوزراء لبيان رايه في الصندوق السيادي بعد تأكيد اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان المشروع مستوف للشروط الشكلية في الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".

وأضاف البيان أن "الأسباب التي استند اليها المشروع تستدعي تشريعه".

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