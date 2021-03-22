العراق يستعين بخاصية للأوراق النقدية تحمي من الفيروسات - عاجل

2021/03/22 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (22 آذار 2021)، إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من الفيروسات والبكتريا.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول".وأضاف البيان، أن "ذلك يكون بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وفي يوم الثلاثاء المصادف (18 آب 2020)، دعا البنك المركزي العراقي، المواطنين إلى "عدم كنز الأموال في المنازل"، والتعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية أثناء التبادلات النقدية الكبيرة، محذرا من دور الأوراق المالية في نقل الفيروسات والبكتيريا، بما فيها كورونا.

وقال بيان للبنك إنه يسعى من خلال هذه التوجيهات إلى "الحفاظ على الكتلة النقدية للمواطنين، وتجنب حالات السرقة والاحتيال، وترويج العملات النقدية المزيفة".

وشدد البنك على ضرورة التقليل من التبادل التجاري بالعملات الورقية "التي أثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات والبكتيريا، خصوصا وأن البلد يمر بأزمة انتشار لفايروس كورونا".

وأشار البنك المركزي إلى أنه يتبنى "آليات انتشار الشمول المالي في العراق الذي يعزز الثقافة المصرفية والتحول إلى التبادل النقدي بواسطة التعاملات المصرفية ذات التقنيات الحديثة وبكافة أشكالها".

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