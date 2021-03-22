اندلاع حريق في سوق الحي شرقي بغداد والدفاع المدني يتدخل

2021/03/22 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية لبيع الملابس في مدينة الصدر.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدفاع المدني أخمد حادث حريق اندلع داخل 7 محلات تجارية لبيع الملابس في سوق الحي منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت، أن "الحريق لم يسجل خسائر بشرية مع تحجيم اضراره المادية".

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