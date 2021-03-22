2021/03/22 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبان عن كتلة التغيير: تصويت البرلمان على تعديل المحكمة الاتحادية "خطأ كبير" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/22 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبان عن كتلة التغيير: تصويت البرلمان على تعديل المحكمة الاتحادية "خطأ كبير") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبان عن كتلة التغيير: تصويت البرلمان على تعديل المحكمة الاتحادية "خطأ كبير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).