تحية وكلمة رثاء... للزميلة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي... - غسان صابور

2021/03/22 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور تــحــيــة وكــلــمــة رثـــاء..للزميلة والمناضلة الكبيرة نــوال الـسـعـداوي...(21 أكتوبر ـ تشرين أول 193121 مارس ـ آذار 2021)البارحة وعن عمر ناهز التسعين عاما..



فارقتنا المناضلة الإنسانية..



والعلمانية الحقيقية الكاملة..



الزميلة نــوال السعـداوي...



ورغم أنني لا أعرفها..



سوى من كتاباتها..



ومقاومتها للمشايخ وتفسيراتهم الجاهلية..



والتي سيقت من أجلها للسجن في مصر..



وديمومة مقاومتها للأ ......





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