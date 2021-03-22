الأبنودى والكويت - اشرف عتريس

2021/03/22 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس كتبت فى تأبين الخال (ذكرى الأربعين ) مجلة الشعر التى كانت يصدرها اتحاد الاذاعة والتليفزيون بكل صراحة عن الوجه المعتم لشخصية أنوية انتهازية لفترة حكم مبارك بشكل تعويضى لفترة تهميش أثناء حكم السادات وانتشار محدود فى فترة ناصر وجاهين حيث الفيلسوف حينما يؤرخ للثورة ويلهب مشاعر الجماهير ويحلم مع الجموع ويبشر بالاشتراكية فلا يوجد مكانا للأبنودى نهائيا ..جاءت فرصته التى استغلها أسوا استغ ......





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