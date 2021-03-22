2021/03/22 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي مقدمة:في مقالة سابقة في الحوار المتمدن (هل ألمسيح أسطورة أم نبي أم إله؟) ذكرت بأنَّ هنالك تشابه كبير بين حياة المسيح وحياة ألمتصوف حسين منصور الحلاج ألذي أدعى الألوهية فكلهما تم صلبهما وكلاهما مرا بمرحلة ألتألهن بعد رحلتهم الصوفية.عندما يبلغ الصوفي ذروة فنائه تحدث محنته، محنة جميع الصوفية ، فبعد هذه الذروة تنعطف رحلة التصوف إنعطافتها الأخطر وذلك يوم يسأل الصوفي نفسه عن إستحقاقات حال الفناء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آريوس والخلاف حول طبيعة ألمسيح - كامل علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آريوس والخلاف حول طبيعة ألمسيح - كامل علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).