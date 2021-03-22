اسعار الدولار تنخفض في الأسواق العراقية أمام الدينار

2021/03/22 | 10:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت اسعار الدولار في البورصات العراقية والصيرفات، أمام الدينار العراقي، حيث سجلت بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد 145 الفًا و650 دينارًا لكل مئة دولار، في الوقت الذي سجلت يوم امس 145 الفا و825 دينارًا.

ونزولًا عن أسعار يوم أمس التي بلغت 146 ألفًا و250 دينارًا لكل مئة دولار، سجلت الصيرفات أسعار بيع الدولار لهذا اليوم بـ146 ألف دينار لكل مئة دولار.

بغداد – بورصة الكفاح

145,650

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,000

146,000

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النجف / بورصة

145,700

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السليمانية / بورصة

145,700

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البصرة / بورصة

145,500

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الموصل / بورصة

145,600

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ديالى / جملة

145,750

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