مظاهرات بفرنسا ضد “قانون الانفصالية” المعادي للمسلمين

2021/03/22 | 10:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليخرجت مسيرات حاشدة في عدة مدن فرنسية الأحد، احتجاجا على قانون “تعزيز القيم الجمهورية”، الذي تعتبره أوساط إسلامية وأخرى متعاطفة معها، استهدافا مباشر للمسلمين. القانون الذي بات يطلق عليه “قانون الانفصالية” تسبب في خروج مسيرات في باريس، ومرسيليا، وليون. وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع للإسلاموفوبيا، واستهداف المسلمين الممنهج من قبل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتوجّه …

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