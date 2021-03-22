الحشد الشعبي يعثر على كدس للسلاح تابع لـ”داعش” شرق الانبار

2021/03/22 | 10:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثينن، عن العثور على كدس للسلاح تابع لتنظيم “ داعش” الاجرامي شرق الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الفوج الثاني باللواء 27 للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي عثرت، على كدس للسلاح تابع لفلول “ داعش” الإرهابي في قاطع الكرمة ضمن عمليات شرق الأنبار”.

وأضاف البيان، ان “عناصر فلول “ داعش” الإرهابي كانت تستخدم تسخدم هذا الكدس في استهداف قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية”.



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