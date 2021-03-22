البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية

2021/03/22 | 10:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية، في ظل تفشي فيروس كورونا.وقال البنك في بيان، إنه “تمت إضافة خاصية حماية الأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا، والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول”.وأضاف، أن “الخاصية ستتمثل بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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