الغانمي على رأس وفد أمني يتابع خطة زيارة النصف من شعبان

2021/03/22 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة خطة زيارة النصف من شعبان. وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا على رأس وفد أمني الى كربلاء، للإطلاع على الوضع الامني والوقوف على الإستعدادات الخاصة بزيارة النصف من شعبان المرتقبة" .

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