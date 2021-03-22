“الغزال الاسمر” مدرباً لكرة القاسم

2021/03/22 | 10:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادأعلن نادي القائم الرياضي، تسمية قصي منير الملقب بـ”الغزال الاسمر”، مدرباً لفريق كرة القدم.وقال رئيس النادي حسين علي الكعبي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي القاسم وافقت على استقالة الكادر التدريبي السابق بقيادة المدرب عادل نعمة”.واوضح ان “الادارة تمكنت من التعاقد مع المدرب قصي منير لقيادة الفريق في الموسم الحالي، بدعم مالي مباشر من الرئيس الفخري حسين الرماحي”.يذكر ان نادي القاسم حقق نتائج طيبة في الجوري الممتاز بالموسم الحالي.



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