اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/03/22 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (22 آذار 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 145,650 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 145,000 146,000 —————————————— النجف / بورصة 145,700 ————————— السليمانية / بورصة 145,700 ————————— البصرة / بورصة 145,500 ————————— الموصل / بورصة 145,600 ————————- ديالى / جملة […]

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