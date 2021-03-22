الحشد الشعبي يزيل متفجرات من سهل نينوى

2021/03/22 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن إزالة عدد من المتفجرات في سهل نينوى وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المفارز التابعة للواء 30 تمكنت من رفع عدد من المتفجرات التي خلفها إرهابيو داعش في سهل نينوى”.وأضاف البيان أن “ذلك يأتي ضمن قاطع الفوج الأول ضمن جهود ابعاد الخطر عن […]

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