2021/03/22 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن متظاهرين اقدموا على منع قائممقام الرفاعي الجديد من ممارسة عمله.وقال المصدر “للمركز الخبري الوطني”، إن “متظاهرين قاموا بمنع قائممقام الرفاعي الجديد من الدخول القائمقامية لممارسة عمله احتجاجا على تنصيبه”.واضاف أن “المتظاهرين قطعوا بالإطارات المحترقة الطريق الرئيس الرابط بين الناصرية والكوت”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون يمنعون قائممقام الرفاعي الجديد من ممارسة عمله المركز الخبري الوطني.

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