2021/03/22 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

288 مشاهدة

دعا مصرف الرافدين، الاثنين، منتسبي وزارة الداخلية لمراجعة فروعه المخصصة بمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم عليها واستلامها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، اليوم (22 اذار 2021)، ان "على منتسبي الداخلية مراجعة فروعه المخصصة لمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم على السلف اسوة بالموظفين المدنيين".

واضاف، ان"ذلك يأتي كخطوة لتخفيف الزخم وتوسيع عملية المنح في عدة فروع بعد ان كان الامر مقتصرا على الفرع الرئيسي".

ودعا البيان، منتسبي الداخلية الى "اتباع سياق التعليمات السابقة والية التقديم على السلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه طلبا لمنتسبي وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه طلبا لمنتسبي وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).