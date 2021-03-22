اندلاع حريق داخل احد الاسواق في بغداد

2021/03/22 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق داخل محلات تجارية لبيع الملابس في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 آذار 2021)، ان "الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع داخل 7 محلات تجارية لبيع الملابس في سوق الحي منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف البيان، ان "الحريق لم يسجل خسائر بشرية مع تحجيم اضراره المادية".

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