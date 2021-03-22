الصدر يوجه سائرون بمقاطعة الموازنة في حالة عدم تخفيض سعر صرف الدولار

2021/03/22 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف التيار الصدري، امس الأحد، عن توجيه صادر من زعيمه السيد مقتدى الصدر يتعلق بخفض سعر صرف الدولار والتصويت على الموازنة العامة، في وقت أكد أنه لايمتلك وزيراً واحداً في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي في حديث لبرنامج تلفزيوني، إنه “ليس لدينا وزير واحد في حكومة الكاظمي”.واضاف الزاملي، …

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