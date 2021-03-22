2021/03/22 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد توقيفه يوم السبت الماضي في مطار دبي، ترتقب الجزائر أن تسلمها السلطات الإماراتية المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور، بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.

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