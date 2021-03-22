اعتقال 11 متهماً بالإرهاب في الموصل بينهم مَن قاتلوا ضد القوات الأمنية

2021/03/22 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الموصل

بيان لجهاز الأمن الوطني:

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على 11 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من الموصل، عمل بعضهم بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزع مهام الاخرون بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الارهابيتين.

وقد جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

يتبع.



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