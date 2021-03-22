ذي قار على صفيح ساخن.. انتهاء مهلة اختيار المحافظ وأحداث أمنية متفرقة بالشطرة والناصرية

2021/03/22 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر مطلع في ذي قار، الاثنين (22 آذار 2021)، بأن قوة أمنية رسمية منعت موظفي مبنى المحافظة من الدخول، فيما أشار إلى قيام عدد من المتظاهرين بمنع قائممقام الرفاعي الجديد من الوصول إلى مبنى دائرته، وذلك في تطور جديد للأحداث بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من الجيش أقدمت على منع الموظفين من دخول مبنى ديوان محافظة ذي قار"، مبيناً أن "عناصر الجيش، أبلغوا الموظفين بأنهم يطبقون الأوامر العليا، بشأن عدم وصول أي شخص للمبنى".

وأوضح المصدر، أن "منع الموظفين من دخول إلى المحافظة، جاء تأميناً للمبنى، بالتزامن مع انتهاء مدة تنصيب محافظ جديد، وإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

بالتزامن مع ذلك، أظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، قيام عدد من المتظاهرين، بمنع وصول القائممقام الجديد لقضاء الرفاعي عمار الركابي، إلى مكان عمله.

وأفاد مصدر محلي، بأن "حريقاً اندلع في مدرسة الشطرة شمالي ذي قار، ادى إلى حرق وثائق مهمة"، مبيناً أن "الترجيحات تشير إلى أن الحريق تم بفعل فاعل".

من جانب آخر، خرج العشرات من موظفي العقود في دائرة صحة ذي قار، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة حسب قرار 315، وتثبيتهم على الملاك.

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات متواصلة، أدت إلى إقالة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، ما جعل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي بشكل مؤقت، لحين تسمية محافظ جديد.

وباشر الأسدي بمهام محافظ ذي قار، خلفاً للوائلي، للسيطرة على أوضاع المدينة، وتهدئة المتظاهرين، بعد وقوع صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية.

وقرر الأسدي، إعفاء كاظم موسى عطا من منصب قائممقام قضاء الرفاعي ويعاد إلى مديرية البلديات، وكلف عمار ياسر حسين وكالة، لحين تسمية أحد الأسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء.

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