الحشد الشعبي يحرر فلاحاً اختطفه عناصر داعش شرق صلاح الدين

2021/03/22 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

الحشد الشعبي:

استخبارات اللواء 52 بالحشد الشعبي تحرر فلاحا اختطفته داعش عقب أقل من 24 ساعة من الاختطاف شرق صلاح الدين

يتبع.



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