المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية العراقية

2021/03/22 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، أنه أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات الى العملة الوطنية.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا"، مشيراً الى أن العملة المحمية "سيتم طرحها قريبًا إلى التداول".

وكشفن عن ان العملة اضيف لها "المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

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