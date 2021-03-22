العراق يلتحق بتحضيرات نهائيات آسيا وكأس العالم.. المنتخب الوطني يغادر إلى أوزبكستان

2021/03/22 | 10:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الاثنين، إلى اوزبكستان لإقامة معسكر تدريبي في طشقند، يستمر من الثاني والعشرين ولغاية الثلاثين من شهر آذار الحالي، تتخلله مباراة وديّة أمام نظيره الأوزبكي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تحضيراً للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا في الصين وكأس العالم في قطر.

وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد في تصريحات صحافية، إن وفد المنتخب سيغادر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، فيما أكد أن الوفد أجرى المسحات الخاصة بفيروس كورونا، التي اثبتت سلامته.

وسيشهد المعسكر غياب اللاعب سعد ناطق بقرارٍ من طبيب المنتخب قاسم الجنابي لإصابته برأسه في مباراة الشرطة ونفط الوسط، وكذلك غياب اللاعب أيمن حسين بسبب الإصابة”، لافتاً إلى أن” مدرب المنتخب لم يقم بتعويض هؤلاء اللاعبين، وقرر الذهاب بالأسماء الموجودة “.

وبحسب المنسق الاعلامي للمنتخب، فأن الفترة المقبلة من التصفيات الرسمية ستشهد التحاق اللاعبين المحترفين، حيث سينظم مهند علي وعلاء عبد الزهرة إضافة إلى ريبين سولاقة بعد تعافيه من الإصابة

الجوية يفقد 7 لاعبين قبيل مباراته مع النجف

من جانبها، وافقت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي على التحاق لاعبيها بصفوف المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام اوزبكستان يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي في طشقند.

وذكرت الهيئة الادارية للنادي أنها تضع ثقتها الكاملة بالكادر التدريبي وجميع اللاعبين لتجاوز فريق النجف في دور الستة عشر يوم الجمعة القادم ضمن بطولة كأس العراق على الرغم من غياب سبعة لاعبين إضافة إلى المدافع احسان حداد الذي التحق بصفوف المنتخب الأردني”، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم المعنوي للمنتخب في جميع مسابقاته سيما أن أسود الرافدين على بعد خطوات قليلة للتأهل إلى النهائيات المؤهلة الى مونديال قطر وهو حلم يراود الشارع العراقي”.

وأضافت أنها “كانت تتمنى من الهيئة التطبيعية ولجنة المسابقات بإقامة مباراة الجوية أمام النجف يوم الأربعاء أو الخميس حتى يتمكن اللاعبون من خوض اللقاء الهام أمام فريق النجف قبل التحاقهم بصفوف المنتخب الوطني وهو ماتسمح به قوانين الإتحاد الدولي(فيفا)٠.

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