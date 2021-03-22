المال لا يشتري الاحترام يا إمارات الشّر - هاله ابوليل

2021/03/22 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل ما حاجة العرب والمسلمين إلى دولة الامارات !!!تحاول الامارات منذ ما يقارب السبع سنوات وبعد اختفاء ذكر رئيس الدولة الشيخ خليفة وتولي مهامه ولي العهد الذي انفرد بالسلطة "محمد بن زايد واستحوذ على كامل السلطات في الدولة تحاول الامارات جاهدة بناء مقعد مركزي لها بين الدول معتمدة على شراء كل شيء بالمال والحراسة حتى لو كان من طرف منظمات حراسة سيئة السمعة مثل البلاك ووتر لتامين الحراسة المشددة لولي ا ......





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