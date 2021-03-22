وفاة المفكرة المصرية نوال السعداوي - فابيو بوسكو

2021/03/22 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فابيو_بوسكو بقلم فابيو بوسكوتوفيت اليوم في القاهرة الكاتبة المصرية الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي عن عمر ناهز التسعون عاماًولدت نوال السعداوي عام 1931 في كفر طحلة على نهر النيل، وتخرّجت من كلية الطب النفسي في جامعة القاهرة.



في عام 1972، تم تعيينها مديرة للصحة العامة، وسرعان ما تم فصلها بسبب كتاباتها.كماركسية، ربطت نوال السعداوي تحرير المرأة بالنضال ضد الممارسات الثقافية القمعية وضد ال ......





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