2021/03/22 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في سوق الحي بمدينة الصدر.وقال المصدر في حديث “للمركز الخبري الوطني”، إن “حريقاً اندلع داخل 7 محلات تجارية لبيع الملابس في سوق الحي بمنطقة مدينة الصدر شرقي بغداد”.واضاف أن “الحريق لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.ولفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في سوق الحي بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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