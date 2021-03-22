الأمن الوطني يعتقل 11 إرهابياً بمناطق متفرقة من الموصل

2021/03/22 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني ،اليوم الاثنين،اعتقال 11 ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من الموصل.وذكر الامن الوطني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الارهابيين كانوا يعمل بعضهم بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزع مهام الاخرون بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الارهابيتين".وضاف انه"تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات اثناء معارك التحرير، مؤكدا"احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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