داعش يخطف 3 مواطنين في خورماتو

2021/03/22 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم ارهابيو داعش يوم الاثنين، على خطف 3 مواطنين قرب بلدة خورماتو.

وقال مصدر امني لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش قاموا اليوم باختطاف 3 اشخاص، اثنان من منهم من عائلة واحدة، عن اطراف قرية حليوة غرب خورماتو.

واضاف: ان المختطفين كانوا يعملون في الزراعة، قبل اقتيادهم الى جهة مجهولة، مؤكدا ان مصيرهم مازال مجهولا.

PUKmedia / عمر اواره

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