2021/03/22 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقدم ارهابيو داعش يوم الاثنين، على خطف 3 مواطنين قرب بلدة خورماتو.
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وقال مصدر امني لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش قاموا اليوم باختطاف 3 اشخاص، اثنان من منهم من عائلة واحدة، عن اطراف قرية حليوة غرب خورماتو.
واضاف: ان المختطفين كانوا يعملون في الزراعة، قبل اقتيادهم الى جهة مجهولة، مؤكدا ان مصيرهم مازال مجهولا.
PUKmedia / عمر اواره
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يخطف 3 مواطنين في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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