السيدة كلاويز صالح تنعى رحيل الكاتبة نوال السعداوي

2021/03/22 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت السيدة كلاويز صالح، رحيل الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعدواي، واصفة رحيلها بالخسارة الكبيرة.

وجاء في نص النعي:

ببالغ الحزن والاسى رحلت، الاحد، الى مثواها الاخير، المناضلة والمدافعة عن حقوق الانسان والمرأة خصوصا، المفكرة نوال السعداوي.

ان نوال السعداوي رغم انها كانت طبيبة فقد خصصت حياتها وقسم كبير من نتاجاتها من اجل حقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة، لذا عرفت في العالم العربي وبين المثقفين الكورد والعالم، ككاتبة وباحثة ومدافعة عن حقوق المرأة.



وصاحبة عشرات الكتب بمجالات الفكر والابحاث والرواية والادبيات والتي تعد كل واحدة منها كنزا ثمينا، وتعبر عن فكر عميق لكاتبتها، التي رحلت عن عمر ناهز 90 عاما، وتبقى نجمة ساطعة في سماء الفكر والتقدم في حركة المساوة الانسانية.

ان رحيل نوال السعداوي خسارة كبيرة لجميع الاحرار لكن اسمها سيبقى خالدا، نتاجاتها ستبقى مصدرا لعشرات الابحاث والتحليلات فلا يمكن التحدث في المجتمع العربي والمنطقة عن المساواة النوعية دون الاشارة الى نوال السعداوي.

وقبل عدة اعوام، زارت هذه السيدة المصرية والعربية، كوردستان، ومدينة السليمانية، مدينة الفكر وعاصمة الثقافة، وبذلك اقتربت اكثر من المثقفين الكورد، لذلك يشكل رحيلها الاسف والحزن العميقين لقسم كبير من المتنورين والباحثين الكورد.

وداعا نوال السعداوي، نامي مطمئنة، ان قافلة الفكر الانساني التقدمي ستصل الى اهدافها.

PUKmedia ترجمة

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