عملوا في ’ديوان الغنائم’ و’الحسبة’.. القبض على 11 مطلوباً بالموصل

2021/03/22 | 11:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، اعتقال 11 عنصراً تابعاً لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصراً إرهابياً تابعا لعصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من الموصل".

وأوضح البيان، "حيث عمل المطلوبون بصفة مقاتل في ديوان الجند، وديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة".

وأشار البيان إلى "تدوين أقوال المتهمين أصوليا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات اثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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