2021/03/22 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.وقدم الكاظمي خلال الاتصال التهنئة للبارزاني بمناسبة عيد نوروز، معربا عن أمله في أن تكون المناسبة مبعثا للسلام والاستقرار لشعب إقليم كردستان والعراق بشكل عام، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في اتصال هاتفي مع بارزاني: نأمل ان تكون اعياد نوروز مبعثة للسلام لاقليم كردستان والعراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في اتصال هاتفي مع بارزاني: نأمل ان تكون اعياد نوروز مبعثة للسلام لاقليم كردستان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).