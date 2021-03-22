البنك المركزي العراقي يضيف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتيريا والفيروسات من ضمنها فيروس كورونا

2021/03/22 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أضافة خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا.المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي قال في بيان ان “البنك أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة … Readmore

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