لوحات تشكيلية بجهود الاساتذة والطلبة تزين جدران الكلية التربوية المفتوحة في البصرة

2021/03/22 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تحولت جدران الكلية التربوية المفتوحة في البصرة الى معرض بهي لأعمال تشكيلة رائعة من نتاجات أساتذة وطلبة قسم التربية الفنية .وقال رئيس القسم الدكتور طالب هاشم بدن :" تبلورت فكرة استغلال الفضاء الخارجي لكليتنا من خلال دراسة مستفيضة بعد أن اقترحنا ملء مساحات الجدار الخارجي بمجموعة من الجداريات التي قام بتخطيطها واختيارها الدكتور حيدر كطافة بمساعدة المدرس حسن عبد الشهيد " .واضاف :" بعد ان طرحنا الفكرة على طلبة القسم تطوعوا جميعا بمراحلهم الثلاث في التخطيط والدعم ماديا ومعنويا ، اضافة الى حضورهم المستمر صباحا ومساءً من اجل تزيين واجهة كليتنا لاضفاء طابع من الجمالية والابداع " ./ انتهى

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