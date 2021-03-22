بعد اعلان عائلته رغبتهم بيع منزلهم .. الشباب والرياضة تعلن تبني حل قضية الراحل احمد راضي

2021/03/22 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تبني حل قضية عائلة نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، وذلك عقب إعلان عائلته، رغبتهم ببيع منزلهم لتسديد قرض “أكاديمية أحمد راضي”.وقال درجال في تغريدة على تويتر “نؤكد تبني حل قضية نجم الكرة … Readmore

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