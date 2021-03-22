اسعار النفط العالمية تسجل انخفاضاً وسط مخاوف انخفاض الطلب على المحروقات بعد اغلاقات اوروبا بسبب كورونا

2021/03/22 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود، في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي بسبب فيروس كورونا الذي سيطر على التداول.وانخفض خام برنت 27 سنتا أو 0.43 بالمئة، ليصل إلى 64.25 دولارا للبرميل.… Readmore

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