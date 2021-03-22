الامن الوطني يعتقل 11 ارهابياً في مناطق متفرقة من الموصل

2021/03/22 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، اعتقال 11 ارهابياً في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وذكر الجهاز في بيان أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من الموصل، عمل بعضهم بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزع مهام الاخرون بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الارهابيتين”.

واوضح أنه “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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