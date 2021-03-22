2021/03/22 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الاثنين 22.3.2021 ============== سعر بيع الدولار 146,000 سعر شراء الدولار 145,000 ============== 100 يورو 118,87 دولار 100 باوند 139,45 دولار 100 دولار 793,45 ليرة تركية ============== سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1729,53$ ============== سعر برميل نفط الخام برنـت 63,73 دولار سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار العملات والمعادن لهذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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