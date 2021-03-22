القضاء يطلق صراح المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي وفق شروط

2021/03/22 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر مطلع، الاثنين، باطلاق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة عن 3 دعاوي قضائية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (22 آذار 2021)، ان "القضاء العراقي اطلق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة عن 3 دعاوي".

واضاف، ان "القضية الأولى تتعلق بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري مع شخصية سياسية، والثانية دعوى من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، اما الثالثة فهي التهجم على المؤسسة القضائية من خلال تسجيلات صوتية".

ويذكر ان الصميدعي، اعتقل على ايدي قوة امنية اقتادته من منزله في بغداد، ليل الجمعة (19 آذار 2021).

N.A

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