تعليق التداول في بورصة إسطنبول جراء هبوط حاد في المؤشر الرئيسي

2021/03/22 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت بورصة اسطنبول التداول لفترة وجيزة بعد أن انخفض مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة، وذلك بعد أن تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 17%.

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