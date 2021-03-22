الأعرجي: تعمدت تأخير قانون المحكمة الاتحادية لأن إضافة خبراء الفقه تدخل في القضاء

2021/03/22 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بهاء الاعرجي النائب السابق لرئيس الوزراء خلال حديثه لبرنامج من بغداد الذي تعرضه قناة التغيير، عن كونه سببا في تعطيل صيغة قانون الحكمة الاتحادية واضافة خبراء الفقه اليها، عندما كان رئيسا للجنة القانونية في البرلمان، مبينا ان تلك الإضافة تمثل تدخلا في عمل القضاء.

ووصف الاعرجي مطالبة بعض الجهات والكتل داخل مجلس النواب بحل المجلس بأنها محاولة مسمومة لعرقلة اجراء الانتخابات، وقتل أي أمل لدى الشعب في احداث التغيير.

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