استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

2021/03/22 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الاثنين (22 آذار 2021)، عن أسعار الدولار في الأسواق المحلية والصيرفات، والذهب والنفط عالمياً.

وسجل سعر بيع الدولار 146,000، فيما جاء سعر الشراء 145,000

وسجل 100 يورو لكل 118,87 دولاراً، و100 باوند لكل 139,45 دولاراً، و100 دولار لكل 793,45 ليرة تركية

وسجل سعر أونصــــــة الذهب في الأسواق العالمية 1729,53 دولاراً

فيما بلغ سعر برميل نفط من الخام برنـت 63,73 دولاراً

أما سعر برميل نفط الخام الامريكي 60,60 دولاراً

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