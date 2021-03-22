مدرب الأهلي السعودي المنافس لنادي الشرطة العراقي يغادر إلى صربيا

2021/03/22 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين، ما يحدث في كواليس الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي ، بعد الخسارة من الفتح بالدوري السعودي.

والأهلي يعيش أيامًا سيئة، تحدث للمرة الأولى على الإطلاق، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ضمنها السقوط في آخر 5 لقاءات، في فخ الهزيمة.

وأفاد الإعلامي السعودي حمود المطيري، بأن "المدير الفني لفريق الاهلي فلادان ميلويفيتش، عاد إلى صربيا، فور الهزيمة أمام الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف".

وأضاف، أن "فلادان، عازم على عدم العودة إلى مدينة جدة، مرة أخرى، حيث قرر عدم استكمال مهمته مع الأهلي، دون تحديد موقف الشرط الجزائي".

يشار إلى أن الأهلي، يرفض إقالة فلادان من منصبه، إذ يضطر حينها إلى سداد قيمة الشرط الجزائي، التي وصلت إلى مليون و600 ألف يورو.

ولدى الأهلي 35 نقطة، في المركز السابع، في جدول ترتيب دوري المحترفين، بالسعودية، فيما يلعب بالمجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا الى جانب الشرطة العراقي والدحيل القطري وإستقلال طهران .

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