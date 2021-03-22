بمشاركة قرينة السيسي.. شيرين تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم

2021/03/22 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طرحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أغنية جديدة بعنوان "هي الدنيا"، عبر موقع يوتيوب، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم.

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ومزجت شيرين بين مشاهد تمثيلية للنجمات ماجدة زكي ولبنى عبد العزيز، وبين لقطات من حفل خاص شاركت فيه مؤخرا بحضور قرينة الرئيس المصري وعدد من الأمهات المثاليات.

شيرين طرحت الأغنية الجديدة عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، مساء أمس وحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، وظهرت في الكليب بإطلالة حفلها الأخير لتكريم المرأة المصرية الذي أقيم بعنوان "المرأة المصرية أيقونة نجاح" بحضور عدد من الفنانات منهن لبنى عبد العزيز وماجدة زكي، وبعض الأمهات المثاليات، وكان لافتا استعانتها بصور على الجدار لمشاهير المرأة المصرية ومن بينهن الراحلة أم كلثوم وفاتن حمامة وعفاف راضي وهدى شعراوي.

أغنية "هي الدنيا" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، وتقول كلمات الاغنية: اللى سندت عليها وقعت، وقفت ومسكت ايدها، اللى حفظت الشعر علشانها وغنيته لها في عيدها، أول دلع ادلعته، أحلى كلام حلو سمعته، أمي الغالية وست والناس، نعمة وعمري ما أعوضها، هي الدنيا، هي الدنيا، هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا، هي الأغلى وهي الأولى، في منزله تانيه.

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