2021/03/22 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفطهذا اليوم الاثنين.وسجل سعر بيع الدولار 146,000الف دينار في البورصة المحلية وسعر شراء الدولار 145,000 الف دينار مقابل المائة دولار .وسجلت الـ 100 يورو 118,87 دولارا ، والـ 100 باوند 139,45 دولارا ، فيما سجلت الـ 100 دولار 793,45 ليرة تركية.و سجل سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1729,53 دولارا .وسعر برميل نفط خام برنـت 63,73 دولارا،وبرميل نفط الخام الامريكـي 60,60 دولارا./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).