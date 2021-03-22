الحداد: متفائل بمعالجة الخلاف البسيط والاتفاق لم يلغ

2021/03/22 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن تفاؤله بمعالجة ما وصفه بالخلاف البسيط الذي اعترض تنفيذ الاتفاق بين بغداد واربيل .

وقال الحداد ان الخلاف بين وفد إقليم كردستان وبغداد لم يكن سببا في تأجيل التصويت على الموازنة الى الأسبوع المقبل، بل الخلافات بين عدد من الأطراف الأخرى، والمتعلقة ببعض الفقرات التي أرادت الكتل الشيعية والسنية اضافتها الى مشروع القانون، مؤكدا ان ما حدث مؤخرا لم يكن الغاء للاتفاق الذي توصل اليه الإقليم مع بغداد.

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