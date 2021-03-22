الأمن الوطني: القبض على 11 عنصراً تابعا لعصابات داعش الإجرامية

2021/03/22 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، عن اعتقال أحد عشر عنصراً تابعاً لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عشر عنصراً تابعا لعصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من الموصل، وأوضح البيان، أن المطلوبين كانوا يعملون بصفة مقاتلين في ديوان الجند، وديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة.

هذا، وأشار البيان إلى تدوين أقوال المتهمين أصوليا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات اثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

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