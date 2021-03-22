مصدر يبين طبيعة سماع 8 انفجارات عنيفة داخل مبنى قاعدة عين الاسد

2021/03/22 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

بين مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار المحلية ، الاثنين، طبيعة سماع 8 انفجارات عنيفة هزت مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان ” سماع 8 انفجارات عنيفة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، ناجمة عن قيام طيران امريكي بعمليات تدريبية لقواتها وبالأسلحة الحية في كيفية قصف الاهداف وتدريبات مختلفة “.

واضاف المصدر، ان “طائرات امريكية حربية شاركت بعمليات تدريب للقوات الامريكية نجم عنها سماع دوي انفجارات عنيفة هزت الاحياء السكنية القريبة من مبنى قاعدة عين الاسد الجوية”، مبينا ان” القوات الامريكية استخدمت مختلف الاسلحة الحية في عمليات التدريب التي خضعت لإجراءات امنية غير مسبوقة “.

يشار الى ان القوات الامريكية اجرت ايضا الاسبوع الماضي تدريبات عسكرية استخدم فيها الاسلحة والعتاد الحي.



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